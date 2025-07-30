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Врач рассказал о связанных с ранним пробуждением болезнях

Источник:
«Известия»
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Ранние пробуждения могут быть связаны с серьезной болезнью — надпочечниковой недостаточностью, при которой вырабатывается мало кортизола — гормона, регулирующего суточные ритмы, рассказал врач-сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков.

«При дефиците кортизола нарушается структура сна: человек часто просыпается ночью, не погружается в глубокие фазы сна и встает задолго до будильника», — цитируют врача «Известия».

Новиков добавил, что ранние пробуждения также могут свидетельствовать о хроническом стрессе, тревожности, депрессии, различных расстройствах сна или физическом дискомфорте.

Важно зафиксировать сопутствующие симптомы: постоянную усталость, потерю веса, снижение либидо, проблемы с желудочно-кишечным трактом и потемнение отдельных участков кожи. При их наличие нужно обследоваться.

Новиков советует придерживаться постоянного режима сна, обеспечить в спальне комфорт — затемнение и прохладную температуру, ограничить использование гаджетов перед сном. Полезно перед сном заниматься йогой, принять теплую ванну или почитать книгу.

«Важно избегать кофеина и алкоголя после обеда и работать со стрессом с помощью дыхательных практик или медитации. Но если проблема сохраняется, необходимо профессиональное обследование», — заключил специалист.

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