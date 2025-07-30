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Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest

Источник:
ТАСС
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Роскомнадзор заблокировал на территории РФ сервис для замера скорости интернет-соединения Speedtest, в связи с выявленными «угрозами безопасности».

«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ №127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет», – цитирует ТАСС пресс-службу Роскомнадзора.

Вместо Speedtest ведомство рекомендовало россиянам пользоваться «доверенными российскими сервисами», например, приложением «ПроСеть», которое разработал подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Пока оно доступно только для Android-устройств.

Сервис Speedtest был доступен жителям России в виде сайта и мобильного приложения. Он позволял измерять скорость текущего интернет-соединения (загрузки/отправки файлов), предоставляемого пользователю провайдером или сотовым оператором.

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Разработчиком сервиса является американская компания Ookla со штаб-квартирой в Сиэтле. Летом 2022 года компания была оштрафована за нарушение российского законодательства о хранении персональных данных. Роскомнадзор требовал, чтобы данные пользователей хранились на территории РФ, но Ookla не выполнила это требование.


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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.