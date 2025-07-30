Росстандарт запретил продажи четырех марок китайских грузовиков

Росстандарт приостановил обращение ряда моделей китайских грузовиков и их шасси на российском рынке, сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет о марках Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak.

Проведенные сотрудниками Росстандарта выездные проверки выявили ряд нарушений обязательных требований, которые представляют опасность как для самих водителей этих грузовиков, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов.

В частности, претензии ведомства касаются эффективности тормозной системы, уровня шума, издаваемого грузовиками, идентификации органов управления и установки устройства вызова экстренных служб.

Официальным представительствам этих автопроизводителей в России выданы предписания о приостановке продаж грузовиков до устранения выявленных нарушений.

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«В настоящее время все представительства уже уведомили Росстандарт о том, что приостановили реализацию продукции, в отношении которой выявлены нарушения, а также начали разработку программ мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.