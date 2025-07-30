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Неизвестные украли 700 тонн асфальта на трассе в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестные похитили 700 тонн асфальта, снятого с трассы во время ремонта, сообщило КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Бурт из 700 сфрезерованного асфальтобетонного покрытия исчез в ходе работ на трассе Красноярск — Енисейск. Асфальт сняли на участке протяженностью 31 километр и планировали использовать в дальнейших ремонтах.

«Такое поведение недопустимо и наносит ущерб не только краевому бюджету, но и всем жителям региона», — говорится в сообщении.

Полиция расследует преступление.

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