Неизвестные украли 700 тонн асфальта на трассе в Красноярском крае

Неизвестные похитили 700 тонн асфальта, снятого с трассы во время ремонта, сообщило КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Бурт из 700 сфрезерованного асфальтобетонного покрытия исчез в ходе работ на трассе Красноярск — Енисейск. Асфальт сняли на участке протяженностью 31 километр и планировали использовать в дальнейших ремонтах.

«Такое поведение недопустимо и наносит ущерб не только краевому бюджету, но и всем жителям региона», — говорится в сообщении.

Полиция расследует преступление.