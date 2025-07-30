Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,7 — это сильнейшее землетрясение с 1952 года, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло на Камчатке в 11:26 (02:26 мск). Оно вызвало цунами высотой три метра. Пострадали несколько человек. В Петропавловске-Камчатском отмечены дорожные пробки, очереди на заправках, перебои с электричеством и мобильным интернетом.

«Произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие», — сказано в сообщении.

Отмечается, что очаг с юго-запада прилегает к очагам землетрясений 20 июля 2025 года и 17 августа 2024 года. Разрыв распространился не менее чем на 200 км в юго-западном направлении, вдоль оси глубоководного желоба.

Ученые назвали сейсмособытие классическим субдукционным землетрясением, по их мнению, сюрпризов от очага не ожидается.