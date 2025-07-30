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Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло на Камчатке

Источник:
Sibnet.ru
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Камчатка
Фото: Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,7 — это сильнейшее землетрясение с 1952 года, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло на Камчатке в 11:26 (02:26 мск). Оно вызвало цунами высотой три метра. Пострадали несколько человек. В Петропавловске-Камчатском отмечены дорожные пробки, очереди на заправках, перебои с электричеством и мобильным интернетом.

«Произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие», — сказано в сообщении.

Отмечается, что очаг с юго-запада прилегает к очагам землетрясений 20 июля 2025 года и 17 августа 2024 года. Разрыв распространился не менее чем на 200 км в юго-западном направлении, вдоль оси глубоководного желоба.

Ученые назвали сейсмособытие классическим субдукционным землетрясением, по их мнению, сюрпризов от очага не ожидается.

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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

-Керя-

Чуть маленько чиновник так из себя решал корчат

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.