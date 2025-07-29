Термоядерные реакторы превратят обычную ртуть в золото

Ученые компании Marathon Fusion разработали технологию трансмутации неблагородных металлов в благородные. Это позволит синтезировать золото и платину в рабочих камерах термоядерных реакторов.

Синтез благородных металлов и изотопов медицинского назначения станет результатом побочных реакций, так как главной задачей реакторов останется выработка бесконечной и чистой энергии, сообщила пресс-служба компании.

Технически возможность превращения неблагородных металлов в благородные давно осуществима — например, на Большом адронном коллайдере свинец можно превратить в золото. Однако это требует колоссальных затрат энергии.

Стартап Marathon Fusion поставил перед собой цель разработать реакции внутри термоядерных реакторов типа токамак для синтеза нужных веществ. В основу разработок легла известная реакция производства трития в реакторе.

Для производства тритиевого топлива внутреннюю поверхность реакторной камеры покрывают слоем лития. Когда литий поглощает нейтрон, образующийся в результате термоядерной реакции, он распадается на альфа-частицу и атом трития.

Если заменить литий изотопом ртути-198, быстрый нейтрон превратит его в нестабильную ртуть-197. Затем происходит электронный распад, в результате которого образуется золото-197. При этом технология быстро окупится.

Так, при тепловой мощности реактора 2,5 ГВт можно будет ежегодно синтезировать до пяти тонн чистого золота. По текущим ценам такой реактор обеспечит около 550 миллионов долларов дополнительного дохода, не считая выплат за поставки электроэнергии.

Главное препятствие — на сегодня в мире пока нет полноценно работающих термоядерных реакторов. Однако инвесторы уже заинтересовались разработкой и готовы вкладывать деньги в ее дальнейшую доработку.