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Представлен работающий без интернета мессенджер

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер Bitchat Mesh появился в AppStore, его главная особенность заключается в полной независимости от интернета, так как соединение между пользователями осуществляется через Bluetooth.

Приложение, разработанное с участием сооснователя Twitter Джека Дорси, позиционируется как децентрализованное, ориентированное на конфиденциальность решение, пишет 9to5Mac. При запуске пользователю присваивается случайный никнейм, который можно изменить

Bitchat Mesh не требует регистрации, не использует серверов, не запрашивает номера телефонов или адреса электронной почты, не сохраняет сообщения и не собирает пользовательские данные. Сообщения в мессенджере зашифрованы по сквозному принципу.

Общение происходит путем передачи сообщений от одного устройства к другому. Для этого создается ретрасляционная mesh-сеть без подключения к интернету. Однако из-за этого передача ведется через промежуточных пользователей и может потребовать много времени.

Среди дополнительных функций — «режим паники», позволяющий удалить все данные приложения тройным нажатием. Мессенджер также получил открытый исходный код, доступный на GitHub.

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Топ комментариев

IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !

-Керя-

Чуть маленько чиновник так из себя решал корчат

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.