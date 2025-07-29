Microsoft Edge стал браузером с искусственным интеллектом

Microsoft запустил тестирование нового экспериментального режима Copilot Mode в фирменном браузере Edge, сообщили разработчики в официальном блоге компании.

Бесплатный режим позволяет искусственному интеллекту Copilot анализировать содержимое открытых вкладок и помогать пользователям в таких задачах, как сравнение товаров, бронирование столиков в ресторанах или подбор отелей.

Также обозреватель теперь поддерживает голосовое управление — с помощью искусственного интеллекта можно искать информацию на сайтах или открывать вкладки с товарами для сравнения.

В дальнейшем Microsoft планирует расширить возможности Copilot, предоставив ИИ доступ к истории браузера и сохраненным учетным данным, однако для этого пользователю потребуется дать свое согласие.

Microsoft также оставит возможность отключить Copilot Mode в настройках Edge. Без активации этой функции браузер продолжит работать в обычном режиме.