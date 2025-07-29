США перебросили в Европу новейшие термоядерные бомбы

США впервые с 2008 года разместили в Великобритании ядерное оружие, включая новейшие термоядерные бомбы B61-12.

Переброска состоялась 16 июля, пишет Bloomberg со ссылкой на данные военных аналитиков и открытых источников. Официально правительство США не разглашает информацию о статусе и местонахождении своего ядерного оружия.

Издание отмечает, что американский военный самолет C-17 пролетел с включенным транспондером от склада ядерного оружия США на базе ВВС Киртленд в Альбукерке до авиабазы в британском городе Лейкенхит.

В перелете C-17 участвовали подразделения ВВС США, которые занимаются перевозками ядерного оружия, а маршрут полета не пролегал над территорией третьих стран. Эксперты предположили, что самолет доставил в Британию термоядерные бомбы B61-12.

Ранее Великобритания объявила, что закупит как минимум 12 новых истребителей F-35A производства США, способных нести ядерные бомбы B61-12. Новые самолеты будут задействованы в ядерной миссии НАТО.

Термоядерные гравитационные бомбы B61-12 оснащены боеголовкой с регулируемой мощностью от 0,3 до 50 килотонн, их носителями могут выступать F-35A и другие самолеты НАТО. Бомба значительно точнее предыдущих моделей, а также имеет переменную мощность.