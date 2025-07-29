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Ученые ускорили транзисторы вопреки законам физики

Источник:
Sibnet.ru
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Американские ученые из Национальной лаборатории в Беркли и Калифорнийского университета повысили производительность транзисторов и чипов с помощью парадоксального физического явления под названием отрицательная емкость.

Явление отрицательной емкости на первый взгляд нарушает законы физики — заряд на конденсаторе увеличивается при уменьшении напряжения и убывает при его увеличении. Этот эффект был обнаружен 20 лет назад, говорится в статье ученых, опубликованной IEEE Spectrum.

Эффект проявляется только в сегнетоэлектриках. Исследователи придумали использовать сегнетоэлектрик для повышения производительности высокочастотных мощных транзисторов из нитрида галлия — так называемых High-Electron-Mobility Transistor (HEMT).

Производительность транзисторов HEMT ограничена законами физики — в частности, пределом Шоттки. Он определяется компромиссом между толщиной изолятора, величиной тока в открытом состоянии, а также скоростью переключения между этими режимами.

Оказалось, что отрицательная емкость позволила преодолеть этот компромисс и обеспечить парадоксальный прирост производительности транзисторов. Более того, увеличение толщины диэлектрика не снизило скорость переключения.

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Топ комментариев

IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.

Alex B 69

Отношение к жизни здесь такое же как к биоотходам. Причём к любой форме жизни

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !