Ученые ускорили транзисторы вопреки законам физики

Американские ученые из Национальной лаборатории в Беркли и Калифорнийского университета повысили производительность транзисторов и чипов с помощью парадоксального физического явления под названием отрицательная емкость.

Явление отрицательной емкости на первый взгляд нарушает законы физики — заряд на конденсаторе увеличивается при уменьшении напряжения и убывает при его увеличении. Этот эффект был обнаружен 20 лет назад, говорится в статье ученых, опубликованной IEEE Spectrum.

Эффект проявляется только в сегнетоэлектриках. Исследователи придумали использовать сегнетоэлектрик для повышения производительности высокочастотных мощных транзисторов из нитрида галлия — так называемых High-Electron-Mobility Transistor (HEMT).

Производительность транзисторов HEMT ограничена законами физики — в частности, пределом Шоттки. Он определяется компромиссом между толщиной изолятора, величиной тока в открытом состоянии, а также скоростью переключения между этими режимами.

Оказалось, что отрицательная емкость позволила преодолеть этот компромисс и обеспечить парадоксальный прирост производительности транзисторов. Более того, увеличение толщины диэлектрика не снизило скорость переключения.