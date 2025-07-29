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Саперы погибли при обезвреживании дрона в Ростовской области

Источник:
Sibnet.ru
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Два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе Ростовской области, сообщил глава Сальского района Владимир Березовский.

В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

«К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Глава района добавил, что сейчас существует угроза повторной атаки вражеских БПЛА по объектам города Сальска.

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ЧП #Происшествия #Армия
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IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.

Alex B 69

Отношение к жизни здесь такое же как к биоотходам. Причём к любой форме жизни

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !