Саперы погибли при обезвреживании дрона в Ростовской области

Два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе Ростовской области, сообщил глава Сальского района Владимир Березовский.

В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

«К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Глава района добавил, что сейчас существует угроза повторной атаки вражеских БПЛА по объектам города Сальска.