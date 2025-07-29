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Вышел полноценный трейлер фильма «Аватар: Огонь и Пепел»

Источник:
Deadline
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кадр из фильма
Фото: © movies.disney.com

Кинокомпания 20th Century Studios выпустила полноценный трейлер третьей части масштабной саги Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел», запланированной к выходу в конце года.

Ролик представляет зрителю новый клан обитателей Пандоры – Пепельный народ, демонстрируя что не все представители На'ви добрые и мирные. В результате, помимо продолжения конфликта с людьми, в третьей части будет показана война между кланами, пишет Deadline.


Трейлер демонстрирует новые уникальные локации, подтверждая слова режиссера о том, что в третьей части зрители увидят гораздо больше Пандоры, чем когда-либо прежде.

«Аватар: Огонь и Пепел» выйдет в мировой прокат 19 декабря 2025 года.

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Предыдущая часть серии «Аватар: Путь воды» вышла в конце 2022 года и заработала 2,32 миллиарда долларов в мировом прокате, став третьей самой кассовой картиной в истории после первого «Аватара ($2,9 миллиарда) и «Мстителей: Финал» ($2,8 миллиарда).

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