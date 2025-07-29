Трамп привлек внимание СМИ макияжем рук

Президент США Дональд Трамп замазывает кисти консилером, что видно на фотографиях с мероприятий. Официальных объяснений этому нет.

Британское издание The Independent обратило внимание, что Трамп маскирует что-то на коже рук. Макияж рук замечен во время встреч президента США с мировыми лидерами в Шотландии, включая председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также перед встречей с премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером.

До этого случая СМИ писали о синяках на кистях у Трампа и отекших лодыжках президента. Постоянные синяки на руках у 79-летнего главы государства связаны с частыми рукопожатиями и приемом аспирина, объяснила в середине июля пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт.

Она также сообщила, что у президента диагностирована хроническая венозная недостаточность (ХВН) — распространенное заболевание у людей старше 70 лет, при котором вены не справляются с кровотоком. Белый дом настаивает, что у Трампа «отличное здоровье» и нет опасений по поводу его умственных способностей.

Сторонники Трампа не комментировали, зачем от делает макияж рук.

«Оранжевый загар» Трампа давно привлекает внимание СМИ. Президента США подозревали в пристрастии к использованию автозагара, а также к посещению солярия. Сам Трамп в 2019 году заявлял, что он выглядит на фотографиях оранжевым из-за света энергосберегающих ламп.