Белорусская армия сбила беспилотник над Минском

Белорусская армия средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбила беспилотник над Минском (РЭБ), сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
Системы ПВО засекли аппарат около 2 часов ночи по местному времени (анологично москосковскому). Дрон упал на улице Матусевича дом № 72.
«Пострадавших нет. С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка», — сказано в сообщении.
Откуда именно в Белоруссию прилетел дрон, Минообороны не уточнило. Ситуация находится на контроле у главы государства Александра Лукашенко, добавили в Минобороны Белоруссии.
Ранее командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что беспилотники падают в приграничных районах страны «практически каждую неделю».