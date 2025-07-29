Белорусская армия сбила беспилотник над Минском

Белорусская армия средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбила беспилотник над Минском (РЭБ), сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Системы ПВО засекли аппарат около 2 часов ночи по местному времени (анологично москосковскому). Дрон упал на улице Матусевича дом № 72.

«Пострадавших нет. С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка», — сказано в сообщении.

Откуда именно в Белоруссию прилетел дрон, Минообороны не уточнило. Ситуация находится на контроле у главы государства Александра Лукашенко, добавили в Минобороны Белоруссии.

Ранее командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что беспилотники падают в приграничных районах страны «практически каждую неделю».