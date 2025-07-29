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Белорусская армия сбила беспилотник над Минском

Источник:
Sibnet.ru
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Белорусская армия средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбила беспилотник над Минском (РЭБ), сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Системы ПВО засекли аппарат около 2 часов ночи по местному времени (анологично москосковскому). Дрон упал на улице Матусевича дом № 72.

«Пострадавших нет. С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка», — сказано в сообщении.

Откуда именно в Белоруссию прилетел дрон, Минообороны не уточнило. Ситуация находится на контроле у главы государства Александра Лукашенко, добавили в Минобороны Белоруссии.

Ранее командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что беспилотники падают в приграничных районах страны «практически каждую неделю».

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Оборона #Армия
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IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.

corrector

тем что продолжает вооружать и по сути является единственным на сейчас гарантом живучести ВСУ ?

Улитка на склоне

А кто такой российская экономика? Кучка олигархов?