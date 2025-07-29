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Тренер словами «мир уплыл» оценил место россиян на водном ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Скорости в мировом плавании сильно изменились за время отсутствия россиян, теперь для борьбы за медали необходимо плыть гораздо быстрее, заявил главный тренер национальной сборной Андрей Шишин.

«Мир уплыл — секунды стали совсем другие, результаты уплыли далеко наверх», — цитирует Шишина ТАСС.

Тренер напомнил, что когда двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов плавал 100-метровку за 52 секунды, никого и рядом не было.

«Сейчас мы плывем 52,5 секунды и еле-еле попадаем с Мироном Лифинцевым в финал. За шесть лет мир стал другим — он изменился», — констатировал Шишин.

Он отметил, что выступление на этом турнире позволит тренерам скорректировать работу на будущее.

Соревнования пловцов на чемпионате мира в Сингапуре проходят с 27 июля по 3 августа. Российские пловцы, выступающие в нейтральном статусе, пока не завоевали наград.

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