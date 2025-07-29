ФСБ обвинила двух новосибирцев в госизмене

ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене и пропаганде терроризма в отношении двух жителей села Криводановка в Новосибирской области.

По версии ФСБ, жители в 2023 году организовали пропагандистские акции по заданию организации «Легион "Свобода России"», которая признана в России террористической и запрещена. Они арестованы.

Мужчины расклеивали листовки с «антироссийскими лозунгами», рисовали на стенах граффити с атрибутикой незаконного формирования и ссылками на его информационные ресурсы. Об этом они сообщали представителям организации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Верховный суд РФ признал «Легион "Свобода России"» террористической организацией и запретил ее деятельность в России в марте 2023 года. Генпрокуратура заявляла, что эту организацию создали на Украине для подрыва основ российского конституционного строя и свержения власти.