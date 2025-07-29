НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Инфляция для бедных вырастет во второй половине года

Источник:
Sibnet.ru
545 1

Инфляция для бедных составит 12% во втором полугодии 2025 года, спрогнозировала эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович. Рост цен на минимальный набор товаров и услуг вернется, несмотря на замедление в июне.

«Инфляция для малообеспеченных граждан во втором полугодии будет ощущаться в районе 12%. Это высокий уровень инфляции», — сказала Федюкович «Газете.Ru».

Ситуацию ухудшит рост тарифов ЖКХ, объяснила экономист. Также в конце года перед праздниками инфляция традиционно идет вверх.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Инфляция для бедных» разогналась в России

По ее словам, инфляция для бедных, традиционно выше среднего значения инфляции для людей со средним или высоким доходом , поскольку расходы на коммунальные платежи, еду и лекарства составляют до 80% всех расходов.

В июне инфляция для бедных замедлилась до 10,5%, следовало из обзора макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Согласно данным ЦБ на 21 июля, годовая инфляция в России составила 9,2%.

Еще по теме
Страховщики предлагают ОСАГО в новом формате
УК хотят продавать коллекторам долги жителей
Ставки по депозитам в банках упадут на 3-4%
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Умер легендарный рестлер Халк Хоган
Украина выдала России перебежчика-предателя
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
«КАМАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.

corrector

тем что продолжает вооружать и по сути является единственным на сейчас гарантом живучести ВСУ ?

Улитка на склоне

А кто такой российская экономика? Кучка олигархов?