Инфляция для бедных вырастет во второй половине года

Инфляция для бедных составит 12% во втором полугодии 2025 года, спрогнозировала эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович. Рост цен на минимальный набор товаров и услуг вернется, несмотря на замедление в июне.

«Инфляция для малообеспеченных граждан во втором полугодии будет ощущаться в районе 12%. Это высокий уровень инфляции», — сказала Федюкович «Газете.Ru».

Ситуацию ухудшит рост тарифов ЖКХ, объяснила экономист. Также в конце года перед праздниками инфляция традиционно идет вверх.

По ее словам, инфляция для бедных, традиционно выше среднего значения инфляции для людей со средним или высоким доходом , поскольку расходы на коммунальные платежи, еду и лекарства составляют до 80% всех расходов.

В июне инфляция для бедных замедлилась до 10,5%, следовало из обзора макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Согласно данным ЦБ на 21 июля, годовая инфляция в России составила 9,2%.