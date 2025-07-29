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Треть мужчин готовы сделать предложение через неделю знакомства

Источник:
«Известия»
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Более трети мужчин в России и чуть меньше женщин считают нормальным предложение руки и сердца через неделю знакомства. 

Если пара влюблена, то 34% мужчин и 29% женщин считают неделю знакомства достаточным сроком для того, чтобы сделать предложение, показали данные опроса дейтинг-сервиса «Мамба» и ювелирного бренда Sokolov. Ждать полгода предпочитают всего 12% мужчин и 25% женщин.

Разительнее отличается у мужчин и женщин отношение к курортным романам. 37% мужчин активно их ищут, еще 30% хотели бы этого, но не решились, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса. 

На летний флирт готовы 26% женщин, а для 31% из них такие развлечения не интересуют. Серьезные отношения из курортного романа получились у 19% мужчин и у 12% женщин.

Почти половина мужчин (49%) дарили во время курортных романов подарки, в половине случаев это цветы и сладости (50%), украшения составляли только 8% подарков. 29% женщин хранили подарки как память, 4% сразу их выбрасывали.

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Жизнь #Общество #Интересно
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