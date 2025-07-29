Медведев назвал Трампа «дедулей»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призвавшего руководство России сесть за стол переговоров для завершения украинского конфликта.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда «сесть за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!», — написал Медведев в соцсети X на английском языке.

Обмен репликами между Медведевым и Грэмом произошел после того, как зампред Совбеза РФ прокомментировал сокращение Трампом срока ультиматума для России, назвав это «угрозой и шагом к войне».

В ответ на это Грэм обратился к тем в России, кто несерьезно относится к намерению американского президента завершить украинский конфликт.

«Вы и ваши покупатели скоро поймете, как глубоко ошибаетесь. […] Садитесь за стол переговоров», — написал сенатор от Южной Каролины в X.

Медведев на 11 лет младше Грэма и на 20 лет младше Трампа.