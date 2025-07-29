Власти запретили кормить бродячих собак в Приморье

ласти ввели запрет на кормление безнадзорных собак в Приморском крае. Объясняется это угрозой нападения животных на людей, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Запрет распространяется на кормление собак в общественных местах, рядом с социальными, образовательными учреждениями, объектами торговли, культуры, детскими и спортивными площадками, на придомовых территориях и у мусорных площадок.

Соответствующее постановление подписала первый вице-губернатор, Вера Щербина. За нарушение правил предусмотрены штрафы: от 1,5 до трех тысяч рублей за прикорм животных и от трех до пяти тысяч рублей за препятствование их отлову.

Принимаемые меры власти объясняют заботой о жителях — «в целях снижения риска причинения собаками без владельцев вреда жизни и здоровью граждан».

23 июля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий запрет на кормление бездомных собак в общественно-деловых, производственных, рекреационных зонах и других местах.



