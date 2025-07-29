НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Глава Красноярского края высказался о проблеме с мобильным интернетом

Источник:
Sibnet.ru
226 2

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков через четыре дня прокомментировал исчезновение мобильного интернета в регионе, что стало первым официальным комментарием от властей.

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз», — написал Котюков в телеграм-канале

Губернатор попросил жителей отнестись с пониманием к этой ситуации. Глава региона не назвал сроков восстановления связи и не ответил на вопросы людей о том, кто компенсирует им деньги, потраченные на оплату мобильного интернета.

Сбои в работе мобильного интернета в Красноярском крае начались в субботу, 26 июля.

Мэрия Барнаула в понедельник, 28 июля, предупредила о «временном замедлении или отключении мобильного интернета» в некоторых муниципалитетах Алтайского края. 

«Необходимые меры применяются в определенных локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз. По завершении технических мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена», — говорится в обращении.

Еще по теме
Хакеры взломали системы «Аэрофлота»
Мобильный интернет пропал в Красноярском крае
Выросло число погибших из-за взрыва в многоэтажке Саратова
Три человека погибли при взрыве в многоэтажке Саратова
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Умер легендарный рестлер Халк Хоган
Украина выдала России перебежчика-предателя
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
«КАМАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
28
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
18
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
17
Мединский преподал генсеку НАТО урок истории
17
Европа предложила Украине роль буфера
16
Украина выдала России перебежчика-предателя