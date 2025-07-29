Глава Красноярского края высказался о проблеме с мобильным интернетом

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков через четыре дня прокомментировал исчезновение мобильного интернета в регионе, что стало первым официальным комментарием от властей.

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз», — написал Котюков в телеграм-канале.

Губернатор попросил жителей отнестись с пониманием к этой ситуации. Глава региона не назвал сроков восстановления связи и не ответил на вопросы людей о том, кто компенсирует им деньги, потраченные на оплату мобильного интернета.

Сбои в работе мобильного интернета в Красноярском крае начались в субботу, 26 июля.

Мэрия Барнаула в понедельник, 28 июля, предупредила о «временном замедлении или отключении мобильного интернета» в некоторых муниципалитетах Алтайского края.

«Необходимые меры применяются в определенных локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз. По завершении технических мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена», — говорится в обращении.