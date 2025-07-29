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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия закроет 20 пунктов пропуска с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Россия официально закрывает с 1 августа 20 пунктов пропуска, действовавших ранее по соглашению с Украиной, соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

В списке —13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. Фактически они давно не работают, но продолжали существовать на бумаге, являясь частью межправительственного соглашения.

В том числе указаны погранпереходы, которые с 2022 года перестали находиться на границе с Украиной по итогам воссоединения с РФ по результатам референдумов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.

corrector

тем что продолжает вооружать и по сути является единственным на сейчас гарантом живучести ВСУ ?

Улитка на склоне

А кто такой российская экономика? Кучка олигархов?