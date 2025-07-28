Россия ввела эмбарго на экспорт бензина

Устанавливается полный запрет на поставки бензина за рубеж в августе, сообщил кабмин в своем официальном телеграм-канале.

«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — говорится в сообщении.

Сейчас запрет на зарубежные поставки действует только для трейдеров, нефтебаз и мелких НПЗ сроком до 31 августа. Крупным нефтепереработчикам, выпускающим более 1 миллиона тонн в год, поставки разрешены.

Согласно данным Петербургской биржи, цена на бензин АИ-92 23 июля преодолела отметку, выше которой при сохранении котировок в среднем в течение месяца обнуляется демпфер. Показатель достиг 66 601 рублей за тонну.

Стоимость АИ-95 24 июля поднималась до 76 330 рублей за тонну, превысив максимум 2024 года и приблизившись к историческому рекорду 2023 года, когда на топливном рынке был ценовой кризис.

Рост цен эксперты связывают с логистическими ограничениями, сниженным из-за плановых ремонтов объемом нефтепереработки, а также индексацией с 1 января 2025 года ставок акциза на бензин и дизтопливо.