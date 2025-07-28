Актер из «Игры престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Исландский атлет и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.

Бьернссон поднял штангу весом 505 килограммов на соревнованиях в немецком Нойкирхене, соответствующее видео появилось в Youtube-канале состязаний. Для рекорда исландец использовал специальный костюм, разрешенный правилами.

Предыдущий рекорд, который равнялся 501 килограмму, также принадлежал Бьернссону и был установлен в 2020 году. 500 килограммов на официальных соревнованиях поднимал Эдди Хоул из Великобритании.

Бьернссон является многократным призером соревнований за звание самого сильного человека планеты. В сериале «Игра Престолов» спортсмен, рост которого составляет 206 сантиметров, снимался с 2014 по 2019 год.