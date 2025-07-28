НАВЕРХ

Актер из «Игры престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Источник:
Sibnet.ru
106 0

Исландский атлет и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.

Бьернссон поднял штангу весом 505 килограммов на соревнованиях в немецком Нойкирхене, соответствующее видео появилось в Youtube-канале состязаний. Для рекорда исландец использовал специальный костюм, разрешенный правилами.

Предыдущий рекорд, который равнялся 501 килограмму, также принадлежал Бьернссону и был установлен в 2020 году. 500 килограммов на официальных соревнованиях поднимал Эдди Хоул из Великобритании.

Бьернссон является многократным призером соревнований за звание самого сильного человека планеты. В сериале «Игра Престолов» спортсмен, рост которого составляет 206 сантиметров, снимался с 2014 по 2019 год.

Еще по теме
Спасенного теннисисткой жука тут же раздавил болбой
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
Мирра Андреева впервые стала пятой ракеткой мира
Синнер обыграл Алькараса в финале Уимблдона-2025
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Открытие Московской олимпиады-80
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
19.07.2025 00:18
Схема мест проведения чемпионатов мира по футболу
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
13.07.2025 00:27
Корт №1 Уимблдонского теннисного турнира
Уимблдонский турнир: история и традиции
09.07.2025 00:01
Вокруг спорта
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп сократил срок ультиматума для России
Хакеры взломали системы «Аэрофлота»
Россия ввела эмбарго на экспорт бензина
Начали действовать новые правила пропуска авто с мигалками
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
21
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
18
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
17
Европа предложила Украине роль буфера
16
Украина выдала России перебежчика-предателя
14
Украинские танки оказались на границе Камбоджи и Таиланда