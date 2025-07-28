Трамп сократил срок ультиматума для России

Срок поставленного ультиматума для достижения перемирия на Украины сокращен до 10–12 дней, заявил президент США Дональд Трамп в ходе разговоре с журналистами в Шотландии.

«Я собираюсь установить новый крайний срок — десять или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать 50 дней. Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — цитирует Трампа The Telegraph.

Американский президент отметил, что предпочел бы не прибегать к новым ограничениям в отношении России из-за конфликта на Украине, окончательное решение по срокам ультиматума Трамп примет в ближайшие сутки.

Трамп 14 июля заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в переговорном процессе по конфликту на Украине, то США введут 100%-ные вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.