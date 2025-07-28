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Хакеры взломали системы «Аэрофлота»

Источник:
Sibnet.ru
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Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил на своем сайте о сбое в работе внутренних систем. Компания 28 июля отменила порядка 50 пар рейсов.

«В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов», — говорится в заявлении перевозчика.

В частности, «Аэрофлот» объявил об отмене внутренних и международных рейсов из Москвы в Астану, Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Кировск, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самару.

Также отменены или перенесены рейсы в Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Уфу, Сургут, Ташкент, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Элисту и Челябинск. За изменениями в рейсах рекомендуется следить на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Причиной масштабного сбоя стала хакерская атака, сообщила Генпрокуратура РФ. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Хакеры утверждают, что им удалось уничтожить 7 тысяч физических и виртуальных серверов, похитить 20 Тб данных, получить доступ к компьютерам высшего руководства.

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ЧП #Происшествия #Транспорт и дороги
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