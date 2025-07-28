Депутат Госдумы придумал для родителей с детьми еще один выходной

Дополнительный выходной для родителей с детьми до 18 лет предложил ввести депутат Госдумы Евгений Марченко.

Он считает, что такой выходной можно предоставлять раз в месяц. Свое предложение Марченко направил в Министерство труда и социальной защиты, пишет Life.ru.

«Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями», — считает депутат.