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Депутат Госдумы придумал для родителей с детьми еще один выходной

Источник:
Life.ru
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Дополнительный выходной для родителей с детьми до 18 лет предложил ввести депутат Госдумы Евгений Марченко.

Он считает, что такой выходной можно предоставлять раз в месяц. Свое предложение Марченко направил в Министерство труда и социальной защиты, пишет Life.ru.

«Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями», — считает депутат.

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Жизнь #Общество #Законы
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