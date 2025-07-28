Ставки по депозитам в банках упадут на 3-4%

Резкое снижение ключевой ставки с 20 до 21% повлечет за собой падение доходности депозитных ставок на три-четыре процентных пункта, а ставки по кредитам пока сохранятся, считают эксперты.

«Банки начнут снижать ставки по депозитам, и чуть медленнее — по кредитам, так как банкам необходимо сохранять маржинальность», — цитирует «Коммерсант» директора розничного бизнеса банка «Синара» Андрея Хафизова.

Ставки по годовым вкладам снизятся на 3-4%, по более коротким — на 2-3%, считают эксперты. Само снижение началось еще до решения Центробанка. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков в первой декаде июля была 17,9% годовых, что на 4,4% ниже, чем в конце 2024 года.

Снижение кредитных ставок может начаться при 14% ключевой ставки, так как клиенты будут рассчитывать на возможность рефинансирования в перспективе полугода, считает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. А реальное оживление рынка начнется при ключевой ставке около 12%.

Банк России 25 июля понизил ключевую ставку сразу на 2%, ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, падение инфляции. При этом планируется поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, чтобы в 2026 году достичь годовой инфляции в 4%.