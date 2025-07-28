Россиян могут допустить к участию в Олимпийских играх-2026

Президент Международного Олимпийского комитета Кирсти Ковентри не исключила участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Италии.

«Мы еще не приняли окончательного решения. Я не собираюсь прогнозировать решение исполнительной комиссии в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», — цитирует Ковентри французское спортивное издание L'Equipe.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. К участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже были допущены 15 россиян, выступавших под нейтральным флагом.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских атлетов до участия в международных соревнованиях. В 2023-ем организация допустила возможность выступления россиян в индивидуальных видах спорта, но только в нейтральном статусе.