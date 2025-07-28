Трамп преподнес Путину часть Украины «на блюдечке»

Глава австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер раскритиковала позицию президента США Дональда Трампа по Украине, заявив, что Россия не хочет установления мира.

«Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», — заявила она в интервью Welt.

Чиновница отметила, что Австрия готова обсуждать отказ от нейтралитета, что может повлечь за собой вступление в НАТО. Однако она признала, что идея о присоединении к альянсу не пользуется большой поддержкой в стране.

Трамп ранее заявлял, что Украина не будет принята в НАТО в рамках урегулирования. Он также говорил, что будущая мирная сделка будет предусматривать российский статус Крыма.