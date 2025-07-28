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Как князь Владимир Русь крестил

Источник:
Sibnet.ru
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Князь Владимир выбирает веру
Князь Владимир выбирает веру
Фото: Картина художника Ивана Эггинка
Крещение Руси — один из великих праздников в Русской православной церкви, его ежегодно отмечают 28 июля. Почему христианство стало государственной религией древнеславянских княжеств и как насильник и убийца князь Владимир стал равноапостольным святым?

Процесс крещения Руси означал принятие христианства в качестве официальной религии. После выбора Владимира в стране стали массово строится церкви и храмы, а язычников начали преследовать.

Почему отмечается 28 июля

Сохранился только год первого массового крещения народа в Киеве по приказу князя Владимира — 988-й, хотя даже эта дата оспаривается некоторыми историками. Из-за этого Крещение Руси стали отмечать в День памяти Владимира, умершего 15 июля (по старому стилю) 1015 года. В современном календаре это соответствует 28 июля.

Впервые крещение Руси на государственном уровне отметили в 1888 году при императоре Александре III. Тысячелетие со дня крещения Руси также отпраздновали в Советском Союзе — в 1988-м. Памятной датой в современной России 28 июля стало в 2010 году.

Кто такой Владимир Святославич

Владимир — третий по старшинству сын князя Святослава после Ярополка и Олега. Он был сыном рабыни Малуши, однако по обычаям язычников мог наследовать отцу-князю. По решению Святослава, для княжения Владимиру достался Новгород.

После гибели князя Святослава разгорелась междоусобная война между Ярополком и его братом Олегом. В результате Олег был убит. Владимир набрал варяжскую дружину и выступил против старшего брата, захватив Полоцк.

Согласно летописям, после штурма города Владимир сначала изнасиловал будущую супругу Рогнеду, просватанную прежде за Ярополка, а затем убил ее отца и двух братьев. Затем с войском осадил Киев, где заперся Ярополк.

Владимир заманил Ярополка на переговоры и приказал сопровождавшим его варягам убить брата. В 978 сын рабыни стал князем в Киеве. После победы он приказал возвести в Киеве капище с идолами языческих богов и вдобавок к многочисленным женам взял 800 наложниц.

Крещение Руси. Версия легендарная

В «Повести временных лет» приведена легендарная версия крещения Руси. Выбирая в 986 году новую религию, князь Владимир вызвал ко двору проповедников ислама, иудаизма, «латинского» христианства и греческого православия.

В мусульманстве Владимиру не понравился запрет на спиртное и он сказал знаменитое «веселие Руси есть питие», иудеям из Хазарии припомнил потерю государственности, а посланникам папы римского ответил: «Ступайте назад, ибо наши отцы этого не приняли».

Покорил князя рассказ православного философа. Особенно впечатлили его картины Страшного суда. Посланник из Византии отметил, что князь еще может стать праведником — для этого нужно креститься. В 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении «по закону греческому».

Крещение князя Владимира
Крещение князя Владимира
Фото: Фреска работы Васнецова в киевском Владимирском соборе

Однако сразу Владимир не крестился, а послал своих бояр в Царьград. Они посетили христианскую службу в соборе Святой Софии. «Мы не знали, на земле мы стояли или на небе», — доложили они князю.

Решение было принято, но Владимир не хотел после принятия христианства подчиняться грекам. Поэтому он пошел на них войной, захватил Херсонес и потребовал, чтобы император Василий отдал ему в жены их сестру Анну.

Тот согласился, но выставил встречное условие — крещение. Перед прибытием Анны в Херсонес Владимира сразила болезнь — он внезапно ослеп. Сразу после принятия христианства Владимир прозрел, византийская принцесса стала его женой. По возвращении в Киев князь устроил массовое крещение горожан в Днепре.

Крещение Руси. Версия историческая

Историки считают, что сюжет с призывом послов из разных религий — литературный вымысел XII века. Христианство распространялось на Руси задолго до князя Владимира. В 860-е годы крещение приняли легендарные киевские князья Аскольд и Дир. В 955 году крестилась княгиня Ольга, бабушка Владимира.

Большую роль сыграло создание славянской письменности монахами из Константинополя — Кириллом и Мефодием. На постепенное распространение греческой веры также влияли тесные торговые контакты Руси с Византией — самым богатым соседом славян.

По всей видимости, Владимир длительное время обдумывал выбор новой веры — после покорения окрестных племен, имевших разные верования, ему требовалось удержать границы изрядно расширившейся Руси, общая вера могла бы помочь в этом деле.

В качестве государственной религии Владимир выбрал православие — прежде всего, ради выгод сближения с могущественной Византией. Чтобы подавить опасный мятеж беглого военачальника Варды Фоки, император Василий попросил помощи у русского князя.

Взамен он пообещал деньги и руку своей сестры Анны. Когда шли переговоры, славившаяся своей набожностью девушка заявила, что не пойдет замуж за язычника. Чтобы породниться с императором, Владимир легко согласился покреститься.

Крещение Руси
Крещение Руси
Фото: Картина художника Клавдия Лебедева

Однако свадьба затягивалась и Владимир напомнил о себе, захватив Херсонес в Крыму. Василий намек понял и отправил сестру князю. Анна вышла замуж за крестившегося Владимира, тот выслал на помощь императору 6 тысяч отборных воинов, которые помогли усмирить бунт.

В 988 году византийский патриарх Николай направил в Киев своих епископов, которые крестили горожан. Владимир выгнал наложниц и прежних жен, крестил сыновей, сокрушил идолов и начал распространять христианство по всей Руси. Церковь в XIII веке признала князя святым. 

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