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Путин назвал ключевую задачу России

Источник:
Sibnet.ru
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Военно-морской флот играет огромную роль в защите интересов, суверенитета и безопасности России, что является ключевой задачей, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наша ключевая задача - гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту», — сказал глава государства.

Военно-морской флот России ранее завершил масштабные оперативные учения «Июльский шторм», в ходе которых было выполнено около 550 боевых упражнений.

Как уточнили в военном ведомстве, в учениях было задействовано более 15 тыс. военнослужащих , свыше 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 950 единиц военной и специальной техники и 10 береговых комплексов.

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