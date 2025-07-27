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Эксперт назвал выгодный для российской экономики курс рубля

Источник:
«Прайм»
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Финансист Андрей Бархота заявил, что наиболее выгодным для российской экономики считается курс в интервале 88-108 рублей за доллар.

В первом случае снижается прибыль экспортеров, ухудшается платежеспособность корпораций и растет дефицит государственного бюджета, сказал «Прайм» эксперт

По его словам, при слишком слабом рубле, например, в интервале 115-135 рублей за доллар растет инфляция и стоимость импортных товаров и услуг в рублях.

Бархота отметил, что граница курса рубля, которая не станет разрушительной для российской экономики, связана с рядом факторов, включая экспортный потенциал с учетом санкций, мировые цены на экспортные товары, долю импортного сырья, машины и оборудования, а также остроту инфляционной проблематики.

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