НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль объяснил отмену морского парада

Источник:
ТАСС
336 3
Морской парад
Фото: © пресс-служба Кремля

Главный военно-морской парад в этом году отменен по соображениям безопасности — она превыше всего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — сказал ТАСС Песков.

Главный военно-морской парад в Петербурге впервые провели в 2017 году. Северная столица была выбрана основной площадкой Дня флота с участием президента Владимира Путина.

В 2022 году с началом СВО стал обсуждаться вопрос о разумности собирать в одном месте не только весь высший командный состав страны, но и лучших представителей ВМФ России.

Еще по теме
Эксперт назвал выгодный для российской экономики курс рубля
Уиткофф пообещал добиться мира на Украине до конца срока Трампа
Европа предложила Украине роль буфера
Украина выдала России перебежчика-предателя
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
Депутат Госдумы в день смерти проголосовал 11 раз
Эксперт назвала шесть мешающих экономить деньги причин
Путин попросил разъяснить штрафы за поиск экстремистского контента
Обсуждение (3)
Картина дня
Кремль объяснил отмену морского парада
Уиткофф пообещал добиться мира на Украине до конца срока Трампа
Эксперт назвал выгодный для российской экономики курс рубля
Исполнители теракта в «Крокусе» получили на всех 135 тыс. рублей
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
25
Эксперт назвала шесть мешающих экономить деньги причин
21
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
18
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
17
Ростех раскрыл характеристики комплекса разведки «Пенициллин»
17
Мединский преподал генсеку НАТО урок истории