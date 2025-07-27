Кремль объяснил отмену морского парада

Главный военно-морской парад в этом году отменен по соображениям безопасности — она превыше всего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — сказал ТАСС Песков.

Главный военно-морской парад в Петербурге впервые провели в 2017 году. Северная столица была выбрана основной площадкой Дня флота с участием президента Владимира Путина.

В 2022 году с началом СВО стал обсуждаться вопрос о разумности собирать в одном месте не только весь высший командный состав страны, но и лучших представителей ВМФ России.