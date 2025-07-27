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Уиткофф пообещал добиться мира на Украине до конца срока Трампа

Источник:
Fox News
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Стивен Уиткофф и Владимир Путин
Стивен Уиткофф и Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что хотел бы достичь урегулирования по Украине и долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока Дональда Трампа.

Мир на Украине стал бы достойным завершением его пребывания на посту спецпосланника по истечении президентского срока Трампа через три с половиной года, сказал Уиткофф в интервью Fox.

«Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор, потому что это должно произойти», — отметил спецпосланник.

По его словам, важнейшим достижением Трампа должны стать также прочный мира в Газе и «долгосрочный мир на Ближнем Востоке».

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