Уиткофф пообещал добиться мира на Украине до конца срока Трампа

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что хотел бы достичь урегулирования по Украине и долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока Дональда Трампа.

Мир на Украине стал бы достойным завершением его пребывания на посту спецпосланника по истечении президентского срока Трампа через три с половиной года, сказал Уиткофф в интервью Fox.

«Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор, потому что это должно произойти», — отметил спецпосланник.

По его словам, важнейшим достижением Трампа должны стать также прочный мира в Газе и «долгосрочный мир на Ближнем Востоке».