Раскрыт портрет новосибирского преступника

Прокуратура Новосибирской области обнародовала типичный портрет преступника в региона. Это мужчина среднего возраста без постоянного источника дохода и с криминальным прошлым, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в 2024 году мужчины совершали преступления значительно чаще женщин — 82% против 18%, следует из статистики. Более половины лиц совершили преступление в возрасте 30-49 лет и не имели постоянного дохода.

У трети преступников — среднее общее образование, еще у стольких же — среднее профессиональное. Каждый пятый являлся наемным рабочим. Около 60% ранее уже совершали преступления, а 31% — имели непогашенную судимость.

Ведомство уточнило, что за последние десять лет портрет преступника практически не изменился. Всего в прошлом году в Новосибирской области было зарегистрировано более 37,5 тысячи преступлений.