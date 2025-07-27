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Пациенту с синдромом Дауна впервые удалили лишнюю хромосому

Источник:
Sibnet.ru
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Японские ученые из Университета Миэ впервые удалили лишнюю 21-ую хромосому пациенту с синдромом Дауна. Именно она вызывает заболевание.

Прорыва в лечении синдрома удалось добиться с помощью инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9, говорится в статье исследователей, опубликованной научным журналом PNAS. Удаление лишней хромосомы восстановило нормальную функцию клеток.

Авторы открытия отметили, что в клетках с нормальными хромосомами были восстановлены до нормального уровня такие функции, как скорость роста, паттерны экспрессии генов и антиоксидантная способность.

Массовое использование нового метода лечения синдрома Дауна пока затрудняет высокий риск — с помощью CRISPR-Cas9 можно легко повредить другие хромосомы, что может вызвать самые негативные последствия. Поэтому ученые ищут способы усовершенствования технологии.

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Наука #Наука
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