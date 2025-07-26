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Мобильный интернет пропал в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Масштабный сбой в работе мобильной связи произошел в Красноярской области днем 26 июля, следует из данных сервиса Downdetector.

Жалобы на сбои в работе операторов T2, МТС, «Билайн» и «Мегафон» начали поступать после 16.00 по местному времени, у пользователей отсутствовал интернет и частично мобильная связь. За сутки на операторов поступило более 8 тысяч обращений.

«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны Мегафона нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — прокомментировал ситуацию представитель «Мегафона».

Из-за отсутствия интернета терминалы в магазинах не принимали оплату, некоторые красноярцы пожаловались в соцсетях, что не могли выехать с платной парковки. В настоящее время работа мобильного интернета на территории региона восстановлена.

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andrei703333

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Uynachalnica

Хорошо хоть только, что это законодательная власть, а не исполнительная или судебная...

Uynachalnica

Санкции нам нипочем! Китайцы - братья навек!

Nik3316

теперь ему подпишут контракт лет на 20.... строгача