Мобильный интернет пропал в Красноярском крае

Масштабный сбой в работе мобильной связи произошел в Красноярской области днем 26 июля, следует из данных сервиса Downdetector.

Жалобы на сбои в работе операторов T2, МТС, «Билайн» и «Мегафон» начали поступать после 16.00 по местному времени, у пользователей отсутствовал интернет и частично мобильная связь. За сутки на операторов поступило более 8 тысяч обращений.

«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны Мегафона нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — прокомментировал ситуацию представитель «Мегафона».

Из-за отсутствия интернета терминалы в магазинах не принимали оплату, некоторые красноярцы пожаловались в соцсетях, что не могли выехать с платной парковки. В настоящее время работа мобильного интернета на территории региона восстановлена.