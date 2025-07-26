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Европа предложила Украине роль буфера

Источник:
Sibnet.ru
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Украине следует быть буферным государством между Россией и Евросоюзом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Политик в интервью Telex отметил, что Венгрия предлагает Украине стать буферным государством с договорным сотрудничеством с Евросоюзом, что не будет создавать рисков войны в отличие от полноправного членства Киева в ЕС.

Он напомнил, что еще год назад советовал Украине двигаться в сторону перемирия с Россией, которое бы было заключено на более выгодных условиях, но этого не произошло, и теперь Киев «платит высокую цену».

«Украина — буферное государство, и мы не хотим принимать эту судьбу, мы понимаем, что это такое, потому что сами были западной окраиной Советского Союза и не хотим возвращаться в эту позицию. Номер дома страны нельзя изменить», — подчеркнул Орбан.

В этом году в Венгрии прошел референдум по вопросу одобрения присоединения Киева к ЕС. В конце июня Орбан сообщил, что 95% граждан его страны проголосовали против вступления Украины в Евросоюз.

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Политика #Мир
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