Представлен топ-3 лучших бюджетных смартфонов

Июльская подборка из трех лучших смартфонов, которые можно купить дешевле 15 тысяч рублей, составлена редакцией портала «Палач».

Список открывает Oppo A5 Pro, который может похвастаться прочным корпусом с защитой IP69, чипом MediaTek Dimensity 6300, IPS-экраном на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, емким аккумулятором емкостью 5800 мАч.

Аппарат также обладает стереодинамиками, сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, двойной камерой и поддерживает быструю зарядку. Стоимость Oppo A5 Pro в российских магазинах начинается от 12 тысяч рублей.

Следом идет Tecno Pova 6 Neo с оригинальным дизайном, батареей на 7000 мАч, чипом MediaTek Helio G99 Ultra, IPS-дисплеем на 6,78 дюйма и частотой 120 Гц, основной камерой на 50 Мп и защитой корпуса по стандарту IP53. Его стоимость — чуть выше 13 тысяч рублей.

Топ-3 замыкает Redmi Note 14, который при цене в 15 тысяч рублей оснащен AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, чипом MediaTek Helio G99 Ultra, тройной камерой, батареей емкостью 5500 мАч, стереодинамиками с Dolby Atmos, защитой по стандарту IP54.