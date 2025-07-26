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Названа самая стабильная версия Windows 

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11 24H2 стала самым стабильным выпуском операционной системы за всю историю, сообщила Microsoft в своем официальном блоге.

Так, собранная на основе телеметрии аналитика показывает, что количество внезапных перезагрузок из-за ошибок у пользователей Windows 11 24H2 сократилось на 24% по сравнению с Windows 10 22H2, отмечается в сообщении разработчиков.

В июльском обновлении KB5062660 Windows 11 24H2 получила дополнительные функции, включая замену экрана смерти (BSOD) и новый инструмент быстрого восстановления системы Quick Machine Recovery.

Windows 11 стала доступна пользователям в октябре 2021 года. По состоянию на июнь 2025 года операционная система занимает 47,98% рынка, уступая Windows 10 (48,76%).

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