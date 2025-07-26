Ужесточились правила перевозки детей в автомобиле

Запрет на перевозку ребенка без специальной детской удерживающей системы начал действовать в России с 26 июля. Соответствующее постановление ранее подписал премьер Михаил Мишустин.

Согласно документу, теперь лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами. Перевозка детей в автомобилях разрешена только в автокреслах и бустерах.

Автокресло не требуется ребенку с 12 лет. Также ребенка можно пристегивать ремнем, если он весит более 36 килограммов. Однако если школьник ниже полутора метров, то использовать удерживающее приспособление нужно, пока пассажир не вырастет.

В случае нарушения обычному водителю может грозить штраф до 3 тысяч рублей, если автокресла или бустера при перевозке ребенка не будет у таксиста, то ответственность может быть даже уголовной.