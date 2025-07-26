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Украина выдала России перебежчика-предателя

Источник:
Sibnet.ru
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Украина впервые выдала Москве россиянина-перебежчика, добровольно уехавшего воевать в рядах ВСУ.

21-летний студент Алексей Герасимов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из Чебоксар попал в число 120 гражданских, которых Украина вернула России в рамках обмена военнопленными, пишет Regnum.

Герасимов учился в Чувашском государственном университете на факультете журналистики. После 2023 года он решил вступить в «Сибирский батальон» (организация признана террористической и запрещена в РФ), однако отказался воевать, пока ему не оформят контракт.

В итоге перебежчик провел девять месяцев в миграционном лагере, после чего украинский суд решил выдворить россиянина за пределы Украины. В настоящее время молодой человек находится в следственном изоляторе.

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Политика #Мир #Армия
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