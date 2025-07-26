НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз ускорит отказ от российского газа

Источник:
Sibnet.ru
336 2

Европарламент обсуждает ускоренный отказ от российского газа, который позволит свернуть импорт уже в январе 2027 года.

В июне 2025 года Еврокомиссия внесла предложение о постепенном отказе от импорта российского газа к 1 января 2028 года. Однако в настоящее время европейские парламентарии прорабатывают перенос данного срока на 1 января 2027 года, пишет Reuters.

Европа по итогам прошлого года получила из России около 19% всего импортированного газа. Поставки идут по трубопроводу «Турецкий поток», также закупается СПГ. До 2022 года доля российского газа в поставках составляла примерно 45%.

После начала военной операции на Украине ЕС ввел масштабные санкции против российского энергетического сектора. Европейская комиссия минувшей весной разработала план по постепенному отказу от российских энергоносителей.

Еще по теме
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Китай построит самую крупную гидроэлектростанцию в мире
Индия подтвердила готовность отказаться от российской нефти
Более 50 угольных предприятий закрыты или находятся на грани закрытия
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистского контента
Депутат Госдумы в день смерти проголосовал 11 раз
Эксперт назвала шесть мешающих экономить деньги причин
Обсуждение (2)
Картина дня
Евросоюз ускорит отказ от российского газа
Выросло число погибших из-за взрыва в многоэтажке Саратова
ЦБ понизил ключевую ставку сразу до 18%
Трамп анонсировал встречу Путина и Зеленского
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Alex B 69

Смешно.. Но уже и не удивительно.

Uynachalnica

«Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем...

andrei703333

Вроде недавно только женился на молодухе, уже умер... Ну что ж, герои детства уходят

Uynachalnica

Хорошо хоть только, что это законодательная власть, а не исполнительная или судебная...