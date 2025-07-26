Евросоюз ускорит отказ от российского газа

Европарламент обсуждает ускоренный отказ от российского газа, который позволит свернуть импорт уже в январе 2027 года.

В июне 2025 года Еврокомиссия внесла предложение о постепенном отказе от импорта российского газа к 1 января 2028 года. Однако в настоящее время европейские парламентарии прорабатывают перенос данного срока на 1 января 2027 года, пишет Reuters.

Европа по итогам прошлого года получила из России около 19% всего импортированного газа. Поставки идут по трубопроводу «Турецкий поток», также закупается СПГ. До 2022 года доля российского газа в поставках составляла примерно 45%.

После начала военной операции на Украине ЕС ввел масштабные санкции против российского энергетического сектора. Европейская комиссия минувшей весной разработала план по постепенному отказу от российских энергоносителей.