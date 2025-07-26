Раскрыты последствия столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Астероид 2024 YR4 в случае столкновения с Луной в декабре 2032 года может навредить астронавтам и вывести из строя лунные аппараты, спрогнозировали астрономы из Западного университета в Лондоне. Вероятность удара ученые оценивают 4,3%.

Отмечается, что даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для астронавтов на Луне, или любых аппаратов, находящихся на поверхности земного спутника, передает CNN.

Кроме этого, выброс в космос облака обломков может повредить спутники на орбите Земли, предупредили исследователи. В результате падение 2024 YR4 способно на какое-то время оставить человечество без связи или интернета.

Астероид 2024 YR4 имеет диаметр около 60 метров, что сопоставимо с 20-этажным зданием. При столкновении с Землей такой объект может вызвать масштабные разрушения с большим количеством человеческих жертв.