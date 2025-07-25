Трамп анонсировал встречу Путина и Зеленского

Встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского обязательно состоится, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме перед отъездом в Шотландию.

«Это произойдет. Но она должна была пройти еще три месяца назад», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы Путин и Зеленский сели за стол переговоров, передает The Washington Post.

Киев в последнее время настаивает на личной встрече лидеров России и Украины. На последней встрече в Стамбуле украинские переговорщики предложили провести встречу на высшем уровне до конца августа.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский отметил, что встреча двух президентов будет возможна только для того, чтобы «ставить точку», а не обсуждать соглашение об урегулировании «с нуля».