Зеленский предложит Западу выплачивать деньги ВСУ

Президент Владимир Зеленский намерен повысить зарплаты украинским военным за счет европейских союзников, своими планами глава государства поделился с журналистами.

Зеленский уточнил, что ранее европейцы готовы были помогать с оружием, но отказывались давать деньги на жалованье для военных. По мнению украинского лидера, ВСУ в конфликте с Россией защищают Европу, передает издание «Страна».

Предлагая рекордные выплаты, власти Украины рассчитывают поставить под ружье больше добровольцев, чем это делает Россия. Однако сколько именно денег нужно на эти цели Киеву, Зеленский не уточнил.

Помимо этой суммы Украине требуется 25 миллиардов долларов в год на выпуск беспилотников, ракет и средств радиоэлектронной борьбы. В прошлом году дефицит украинского бюджета на фоне огромных военных расходов превысил 20% ВВП.