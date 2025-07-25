НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский предложит Западу выплачивать деньги ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
133 0

Президент Владимир Зеленский намерен повысить зарплаты украинским военным за счет европейских союзников, своими планами глава государства поделился с журналистами.

Зеленский уточнил, что ранее европейцы готовы были помогать с оружием, но отказывались давать деньги на жалованье для военных. По мнению украинского лидера, ВСУ в конфликте с Россией защищают Европу, передает издание «Страна».

Предлагая рекордные выплаты, власти Украины рассчитывают поставить под ружье больше добровольцев, чем это делает Россия. Однако сколько именно денег нужно на эти цели Киеву, Зеленский не уточнил.

Помимо этой суммы Украине требуется 25 миллиардов долларов в год на выпуск беспилотников, ракет и средств радиоэлектронной борьбы. В прошлом году дефицит украинского бюджета на фоне огромных военных расходов превысил 20% ВВП.

Еще по теме
Трамп анонсировал встречу Путина и Зеленского
Патрушев увидел в действиях НАТО подготовку к агрессии против России
Украинские танки оказались на границе Камбоджи и Таиланда
Путин рассказал о роли атомных подводных ракетоносцев в России
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистского контента
Депутат Госдумы в день смерти проголосовал 11 раз
Обсуждение (0)
Картина дня
ЦБ понизил ключевую ставку сразу до 18%
Трамп анонсировал встречу Путина и Зеленского
Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ
Патрушев увидел в действиях НАТО подготовку к агрессии против России
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

Alex B 69

Смешно.. Но уже и не удивительно.

Uynachalnica

«Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем...

andrei703333

Вроде недавно только женился на молодухе, уже умер... Ну что ж, герои детства уходят

Uynachalnica

Хорошо хоть только, что это законодательная власть, а не исполнительная или судебная...