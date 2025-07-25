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Единственный российский авианосец разберут на металлолом

Источник:
Sibnet.ru
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Единственный авианесущий крейсер российского флота «Адмирал Кузнецов» планируется пустить на металлолом, сообщил председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации и глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая. Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сказал Костин в интервью «Коммерсанту».

«Адмирал Кузнецов» ремонтируется с 2017 года. Некоторое время назад все работы на корабле были приостановлены. Представители Главного командования ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации планировали определить целесообразность дальнейшего ремонта.

В июле «Известия» уже писали, что Минобороны РФ может отказаться от восстановления крейсера. Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц уточнил, что решение о прекращении ремонта будет правильным, поскольку классические авианосцы России не нужны.

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