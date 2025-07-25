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Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Американский миллиардер Илон Маск сорвал попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины под Херсоном в 2022 году.

Предприниматель в конце сентября 2022 года приказал старшему инженеру калифорнийского офиса SpaceX отключить систему спутниковой связи Starlink в Херсонской области, в результате чего ВСУ остались без связи, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отключение спутниковой связи помешало украинским дронам эффективно поражать позиции российских войск, а корректировавшая с помощью Starlink огонь артиллерия ВСУ потеряла возможность прицельно атаковать российские позиции.

Решение Илона Маска помешало ВСУ окружить российские войска в районе Берислава, на северо-востоке от Херсона. Источник уточнил, что Маск отключил Starlink, поскольку опасался, что если украинское наступление окажется успешным, то это спровоцирует ядерный ответ России.

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Оборона #Конфликты #Армия
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