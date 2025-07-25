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ЦБ понизил ключевую ставку сразу до 18%

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России понизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п.п.), ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, — сказано в сообщении ЦБ.

При этом Банк России заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. К этому сроку ЦБ рассчитывает, что годовая инфляция вернется к 4%.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, отметили в ЦБ.

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